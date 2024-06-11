بفستان صيفي قصير.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري في أثينا

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت النجمة ياسمين صبري من أحد الفنادق في أثينا باليونان، بفستان صيفي قصير من فوق الركبة، باللون الأسود وبطباعة ورود في أطرافه السفلى.

اخر اعمال ياسمين صبري في الدراما

ومن ناحية اخري، شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، المسلسل بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.

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قصة مسلسل رحيل

ظهرت ياسمين صبري بشخصية فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

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آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما ‏

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وكان آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما هو فيلم "أبو نسب"، الذي يجمعها بالفنان محمد امام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، وايضا فيلم" ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام،

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أبطال فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

قصة فيلم "أبو نسب"

وتدور أحداث فيلم "أبو نسب"، في إطار إجتماعي كوميدي حول شخصية "علي" طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا،وتأخذ الأجواء السعيدة منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد على نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدى ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.