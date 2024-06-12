نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف البردويلي: مسلسل الوصفة السحرية يناقش المشاكل الزوجية بشكل كوميدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الممثل الشاب شريف البردويلي من تصوير دوره في مسلسل الوصفه السحرية والذي من المقرر عرضه خلال الأيام القادمة للجمهور.

شخصية شريف البردويلي في الوصفة السحرية

ويقوم "البردويلي" بدور سيف وهو شاب متعدد العلاقات يقوم بالعديد من الافعال السيئة مع اصدقائة الفتيات خلال العمل ويتم مناقشه هذة القضايا في احداث كوميدية.

كما أعرب أيضا عن سعادته بالمشاركه في هذا العمل والذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من أصدقائه من الفنانين وأنه من الاعمال اللطيفة والمبهجة واستمتع جدا بكواليسة وأنه يظهر من خلال الدور بشكل مختلف.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، شريف البردويلي، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.