نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مي سليم بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي وهي ترتدي فستان باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلًا، وحازت الصور على الكثير من الإعجاب من قبل قبل المتابعين.

آخر أعمال مي سليم

يذكر أن آخر أعمال مي سليم فيلم بنقدر ظروفك الذي يعرض حاليًا في السينمات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.