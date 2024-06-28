نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل في زيارة مركز راشد لأصحاب الهمم في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مركز راشد لأصحاب الهمم الفنانة شيري عادل وكان في مقدمة الاستقبال السيدة مريم عثمان المؤسسة والمديرة العامة للمركز وعدد من الأطفال الذين استقبلوها بالترحاب والورود، لتبدا شيري بعد ذلك جولة داخل المركز تفقدت فيه غرف الدراسة للأطفال وكيفية تعليمهم وأيضا غرفة الأنشطة وما يدور بداخلها وكيفية تنمية مهارات الأطفال.

كما شاهدت أرشيف المركز الذي احتفل بمرور ٣٠ عام على إنشائه وزاره كثير من نجوم ومشاهير العالم مثل شاروخان وسليمان خان، عادل امام، محمود عبد العزيز وكثير من المشاهير.

وفي نهاية الجولة فاجي طلاب المركز شيري عادل باستعراض جميل علي اغنيتها الشهيرة (انا اما بحب اتسلي ) والتي قدمتها في صغرها لتكون دعاية حمله " مهرجان القراءة للجميع " وقامت شيري بالرقص والغناء معهم، وفي نهاية الزيارة قامت السيدة مريم عثمان بتكريم شيري وحصولها علي درع المركز.

آخر أعمال شيري عادل

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل كان مشاركتها في مسلسل الوصفة السحرية الذي يعرض حاليًا على قناة dmc، وتدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" في إطار درامي اجتماعي مثير حول المشاكل الزوجية، من خلال مجموعة أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في "كومباوند" واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية، وبعد زواج شيري عادل، من عمر الشناوي خلال الأحداث يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع.

فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي أخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية





مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

