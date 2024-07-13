قناة CBC تطلق برنامج "العالم في العلمين" لتغطية الدورة الثانية للمهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت قناة CBC برنامج "العالم في العلمين" لمواكبة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى آخر أغسطس المقبل، بخطة وسعة من الحفلات والمسابقات والأنشطة تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن استراتيجية الدولة لتسويق المقاصد المصرية وتنشيط الحركة السياحية وسياحة الترفيه والمهرجانات.

تفاصيل برنامج العالم في العلمين

يقدم البرنامج متابعة شاملة لكل تفاصيل المهرجان وفعالياته وضيوفه، وأجندته الثرية بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، مع نخبة من الفنانين والنقاد الفنيين، ومراسلي القناة في موقع الحدث..

وعلى مدى فترة المهرجان تواصل قناة CBC نقل كل الأخبار والتفاصيل عن الحدث الأضخم في الشرق الأوسط من خلال حلقات "العالم في العالمين"، بأوسع تغطية من مدينة العلمين وعبر نخبة من أبرز النجوم والنقاد الفنيين، لتقديم مواكبة إعلامية لأثر المهرجان وجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تعزيز القوى الناعمة واستعادة الريادة المصرية في الفن والإبداع وتنظيم الأحداث الكبرى.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".