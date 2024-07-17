نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه.. كل ما تريد معرفته عن ألبوم رامي صبري الجديد (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا جامد كدة كدة" وقد أعلن الفنان رامي صبري عن بداية طرحه للألبوم بداية من اليوم حيث نشر برومو الألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "اختار أغنيتك المفضلة من إعلان ألبوم أنا جامد كدة كدة، اسمعوا الألبوم على جميع المنصات بداية من يوم 17/7/2024".

ويتكون الألبوم من 6 أغنيات تتنوع بين الرومانسي والدراما ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

تفاصيل ألبوم “أنا جامد كدة كدة” لـ رامي صبري

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في السطور التالية تفاصيل اسماء وفريق عمل الألبوم.

أغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

أغنية "فيها أيه" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية "كداب" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "كنا معدين" من كلمات الشاعر عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "علي بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

أغنية "مابتحصليش كتير" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "ليالينا وحشاني"، والذي يتعاون من خلالها مع المطربة الأوكرانية etolubov، خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev.

وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

أعمال الفنان رامي صبري القادمة

ويستعد "صبري" خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهوره بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر.

وكان النجم رامي صبري أصدر أول العام ألبومه الأخير “النهايات أخلاق” خلال الأشهر الماضية وحقق نجاحا كبيرا حيث أطلقه من 12 أغنية وتصدرت مجموعة كبيرة منها التريند ومنها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.