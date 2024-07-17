نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد الغني تهنئ المنتج مصطفى الغازولي وبتول حداد بعد حفل زفافهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة هبة عبد الغني الفنانة بتول حداد والمنتج مصطفى الغازولي بحفل زفافهم من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام". كتبت معلقة:'ليلتك جميلة متجمعين فيها كل الحبايب فرحانين بيك يا أجدع أخ وصاحب". وحرص عدد من الفنانين على التواجد والاحتفال والتهئنة للعروسين وأبرزهم الفنان القدير رياض الخولي والفنان القدير حجاج عبد العظيم والفنانة مى عز الدين والفنانة هبة مجدي والفنان محمد عز والفنان محمود فارس والفنانة ياسمين صبرى والفنان أحمد التهامى والفنان أمير كرارة والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود عبد المغني والفنان كريم عفيفى والفنان هيثم شاكر والفنان مصطفي حجاج والفنانة ميرنا جميل وعدد د آخر من الفنانين والفنانات.