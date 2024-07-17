نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من نجم الأهلي السابق بشأن الشناوي وشوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس في أفضل حالاته الفنية في الفترة الأخيرة مع القلعة الحمراء.

أبو الدهب يعلق على مستوى الشناوي

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي يشعر بالقلق على مكانه في الفريق منذ تألق مصطفى شوبير في الفترة الأخيرة.

وتابع: محمد الشناوي قدم الكثير مع فريق الأهلي ولكن في الفترة الأخيرة ليس في أفضل حالاته الفنية مع الفريق ويجب إعادة حساباته الفنية.