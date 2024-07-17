وائل جمعة: فيتوريا كان "تايه" خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية.. سيناريو الكشف إصابة صلاح كان عكس الواقع

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومدير منتخب مصر، عن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، وعن سيناريو الكشف إصابة محمد صلاح.

وائل جمعة: فيتوريا كان "تايه" خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "مكنتش حاسس إن صلاح قادر يقوم بدور قيادي مع المنتخب، لحد ما شوفته بيعمل ايه لما اشتغلت في المنتخب".

وتابع: "مستحيل ما تردد عن تدخل صلاح لفرض بعض اللاعبين في منتخب مصر مع كيروش".

وأضاف: "شعرت أن فيتوريا (تايه) خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية".

وشدد: "فيتوريا لم يكن لديه الثبات والشخصية المناسبة لمنتخب مصر".

وأردف: "سيناريو الكشف إصابة صلاح كان بشكل غير جيد عكس الواقع، وكنت اعلم ان اصابته كبيرة ومينفعش يكمل".

واختتم وائل جمعة حديثه قائلًا: "معرفش كان إيه المانع اننا نقول للناس!".