نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب نور النبوي..لماذا توقف تصوير فيلم الحريفة 2 ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعطل تصوير فيلم "الحريفة 2" مدة لا تقل عن ساعتين وذلك بسبب التفاف الجمهور حول نور النبوي في أحد الشوارع التي يتواجد فيها نور، تهافت جمهوره عليه لالتقاط صور تذكارية وعبروا عن مدى حبهم لنجم. المستقبل.

الريمونتادا..الحريفة 2 يفتح الباب للموهوبين



أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء تحضيرات فيلم "الحريفة 2"، وقد نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا:" الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا"، وفتح الباب للموهوبين قائلا:" لأي بنت أو ولد من سن ١٨ ل٢٥ تقدروا تبعتوا فيديوهات ليكم وانتوا بتمثلوا مشهد من فيلم الحريفة ولو بتلعبوا كورة فرجونا".

أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة"



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision



نور النبوي وتفاصيل 6 شهور



يستعد حاليًا الفنان الشاب نور النبوي لتصوير مسلسل "6 شهور" وهذا المسلسل يعد هو أول بطولة مطلقة له في الدراما بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى السينما بفيلم الحريفة، وتشاركه البطولة الفنانة الشابة نور إيهاب، مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة ومشاكل المجتمع اللايت، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.