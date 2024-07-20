أحمد جودة - القاهرة - أحمد الفيشاوي يعلق على غناء هشام ماجد بطريقة كوميدية: "أنا كده هموت من الضحك"

حل الكوميديان الفنان هشام ماجد ضيف برنامج "الليلة دوب" والذي يقوم بتقديمه الفنان حسن الرداد والذي يتم عرضه عبر شاشة Mbc1، ذلك البرنامج الذي يحتوي على العديد من الفقرات الترفيهية بين النجوم، وعلى هامش ذلك قام الفنان هشام ماجد بغناء أغنية "منايا" للفنان مصطفى قمر، مما دفع الفنان أحمد فاروق الفيشاوي على التعليق على غناء الفنان هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان هشام ماجد



تعليق أحمد الفيشاوي على غناء هشام ماجد



حرص الفنان أحمد فاروق الفيشاوي على التعليق بطريقة كوميدية على غناء الفنان هشام ماجد في برنامج الليله دوب من تقديم حسن الرداد، وقد جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث قام بنشر الفيديو الذي يغني فيه هشام ماجد، وعلق من خلال خاصيه الكابشن، وقال:

"أستاذ هشام أنت ممثل رائع بس أنا كده هموت من الضحك وأنت هتموت من الغنى وحيات النبي ما تغني تآني بس بردو بحبك".

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

ومن ناحية أخرى شارك الفنان هشام ماجد في بطولة فيلم بعنوان "إكس مراتي" الفيلم الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والتي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول هشام ماجد الذي يعمل كـ طبيب نفسي وتضطره مهنته إلى إستخراج تقرير نفسي عن أحد المجرمين ومن ثمّ تكشف الأحداث أنه طليق زوجته.

أبطال وصناع فيلم إكس مراتي

ويشارك في بطولة فيلم إكس مراتي نخبه من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، مصطفى غريب، علي صبحي، وآخرين من النجوم المتميزين، والفيلم من تأليف كلًا من الثنائي كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التوني.