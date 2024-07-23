نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات وزارة الثقافة في الأسبوع الثاني لمهرجان العلمين الجديدة.. موسيقى عربية وعودة هاني شنودة وفرقة المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس فعاليات الأسبوع الثاني من مشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، تضمنت الفعاليات عروضًا متنوعة لفرق الفنون الشعبية من محافظات مصر، إلى جانب عروض الموسيقى العربية، بتنظيم مشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عروض الفنون الشعبية

يشهد الممشى السياحي في التاسعة مساء اليوم الإثنين عروضًا فنية لفرقتي أسيوط والأنفوشي للفنون الشعبية، ويستضيف الممشى في التاسعة مساءً الثلاثاء عروضًا لفرقتي الشرقية والحرية للفنون الشعبية.

الختام الموسيقي والفني

تختتم فعاليات الأسبوع يوم الأربعاء 24 يوليو بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية على المسرح الروماني في الثامنة مساءً، بينما يستضيف الممشى السياحي في التاسعة مساءً عروضًا لفرقتي الشرقية والأنفوشي للفنون الشعبية.

عروض السيرك القومي

يقدم السيرك القومي عروضه المتنوعة في الممشى السياحي من الأحد إلى الأربعاء في تمام التاسعة مساءً، مما يضيف لمسة من الترفيه والإثارة للجمهور.

ختام الأسبوع بحفل ضخم

تختتم وزارة الثقافة فعاليات الأسبوع الثاني بحفل فني ضخم على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين. يشهد هذا الحفل عودة فرقة المصريين بقيادة المايسترو الكبير هاني شنودة، ويتوقع أن يتضمن الحفل العديد من المفاجآت مساء السبت 27 يوليو.