لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث موقع "جوجل "وذلك بعد ظهورها في الجيم وهي تستعرض رشاقتها وخسارتها لوزنها وظهورها بقوام ممشوق.

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز



ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرًا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين، وأيضًا تجتمع في مسرحية جديدة مع كريم فهمي، ويشارك فيها عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، مايان السيد، محمد عبد الرحمن، وغيرهم.



آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز



وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار، الذي عرض في رمضان 2023، العمل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، وايضا طرحت ياسمين عبدالعزيز إعلانها لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة، وظهرت بأكثر من شخصية، وارتدت ياسمين عبدالعزيز في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرقص، وزي رجل، بينما ظهر في نهاية الإعلان الفنان كريم فهمي.