كارمن سليمان تخطف الأنظار بعد طرحها أحدث أغانيها "حبايب قلبي”

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت المطربة كارمن سليمان، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة المطربة كارمن سليمان

ظهرت كارمن سليمان، وهي ترتدي توب أبيض وبنطلون أسود، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها ليبرز مدى أنوثتها وأناقتها، وعلقت على الصور التي قامت بمشاركتها مع الجمهور قائلة: "احنا نسينا الخصومة.. مانتش محتاج عزومة".



آخر أعمال المطربة كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "حبايب قلبي"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والكليب من إخراج ساندي.

لقد حققت أغنية "حبايب قلبي" نجاح كبير عند عرضها، وتفاعل معها الجمهور بشدة، ولقد حصدت الأغنية ١٤٣ ألف مشاهدة على منصة "يوتيوب" منذ عرضها حتى الآن.



كلمات أغنية "حبايب قلبي" لكارمن سليمان

قولوا لحبايب

قلبي اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

ياللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

مانتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد مابينا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا