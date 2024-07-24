المخرج العالمي جاي ريتشي يحتفي بالانتهاء من تصوير فيلم Fountain of Youth...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - احتفي المخرج العالمي جاى ريتشى بانتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Fountain of Youth في مصر، وذلك بصورة من كواليس التصوير من قلب الأهرامات بالجيزة.

فيلم Fountain of Youth

وكشف الحساب الرسمي الإلكتروني للجنة مصر للأفلام (EFC) التابعة لمدينة الانتاج للأفلام صورة جديدة للمخرج العالمى جاى ريتشى أمام الأهرامات من كواليس تصوير فيلمه الجديد Fountain of Youth، من إنتاج شركة Skydance، والذي تم تصويره في مصر بدعم كامل من لجنة مصر للأفلام (Egypt Film Committee).

كان قد انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth.. ويلعب ألونسو دور البطولة أمام جون كراسينسكي وناتالي بورتمان وإيزا جونزاليس ودومنال جليسون الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.

يأتي الفيلم من تأليف جيمس فاندربيلت، ويتتبع شقيقين منفصلين يتشاركان في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ويجب عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة حول مغامرة ملحمية من شأنها أن تغير حياتهم، وربما تؤدي إلى خلودهم.