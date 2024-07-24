محمد رياض: أتمنى مشاركة العروض الفائزة بـ”القومي للمسرح” في مهرجان العلمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:31 مساءً - عبر الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري عن أمنيته في مشاركة العروض الفائزة بالمهرجان هذا العام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ورد "رياض" على تساؤل أحد الحضور بالمؤتمر الصحفي للمهرجان عن إمكانية ذلك قائلا: "أتمنى أن العروض الفائزة في المهرجان القومي للمسرح المشاركة في مهرجان العلمين.. وهتبقى حاجة مهمة بالنسبة لنا سنتناقش فيه مع مسئولي مهرجان العلمين وإن شاء الله يتم ذلك".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

مؤتمر المهرجان القومي للمسرح المصري

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يكشف تفاصيل الدورة الجديدة من عمر المهرجان، والتي تقام في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في المهرجان هذا العام 33 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة لثلاثة عروض تعرض شرفيا دون المشاركة في المسابقة.

لجنة تحكيم عروض المهرجان القومي للمسرح

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من الفنان محمد أبو داوود (رئيسا) وعضوية كل من: الناقدة عبلة الرويني، الفنان القدير أحمد مختار، المخرج د. عادل عبده، الموسيقار خالد شكري، الفنانة عزة لبيب، مهندس الديكور د. سمير شاهين، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.