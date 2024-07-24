مدبولى: السيطرة على أسعار السلع بالأسواق لن تتحقق إلا بتوازن العرض والطلب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ضبط أسعار السلع في الأسواق لن يتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسير على قدم وساق من أجل إحداث وفرة في العرض بالنسبة للسلع الاستهلاكية لتحقيق فكرة التوازن في العرض والطلب مع إعمال الإجراءات الرقابية كافة.

وأضاف: "بمجرد توافر السلع في الأسواق يحدث استقرار في الأسعار، ويمكن القول إن الجميع يلاحظ الفترة الحالية استقرارًا في أسعار السلع بشكل ملحوظ".

انخفاض معدل التضخم

وأشار إلى أن معدل التضخم المصري الآن وصل إلى ٢٧٪، ونهدف إلى الوصول لمعدل أقل من ٢٠٪ مع نهاية العام.