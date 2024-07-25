نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يوجه لتامر حسني رسائل قبل حفل العلمين.. فما هى ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن موسم مهرجان العلمين والذي ستشهد عدد كبير من الجمهور وذلك يوم الجمعة القادمة 26 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يقدم تامر حسني باقة من ألمع أغانيه بالإضافة للعروض الاستعراضية.

رسائل الجمهور لـ تامر حسني



ومن رسائل الجمهور:"هتكسر الدنيا، الحفلة المنتظرة، هتبقى حفلة قوية بمجهودك الجبار وأفكارك اللى دائما مختلفة ومتميزة، دائما فى أى حفلة بتبهرنا بالعروض والأغانى، مستعدين للحفلة جدا".

ترويج تامر حسني للحفل

ونشر تامر حسني صورة له عبر انستجرام معلقًا: "مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".

تفاصيل مهرجان العلمين



تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان



آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد كبير من الجمهور.

كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي