العاهل الأردنى يقرر حل مجلس النواب.. القاهرة الإخبارية تكشف المطالب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 04:32 مساءً - قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، إن قرار حل مجلس النواب الأردني هو قرار متوقع، وهو من ضمن المادة 34 من الدستور الأردني، فجاءت الإرادة الملكية السامية بحل المجلس من تاريخ اليوم، وذلك طبعا استعدادًا للانتخابات النيابية الجديدة التي ستكون في شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت "السيد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الاستعدادات التي تحدث حاليًا من أجل الانتخابات، خاصة أنها ستكون جديدة في عمر المجلس النيابي الأردني لأنها ستعتمد على النظام الحزبي لأول مرة، وبالتالي قرار الملك الأردني كان متوقعا، وكان يتم انتظاره من أجل حل مجلس النواب الحالي الذي يشمل 130 نائبًا تحت قبة البرلمان.

وأوضحت أنه بعد أن يتم حل مجلس النواب تأتي التجهيزات من أجل الانتخابات النيابية الجديدة، وكما قالت الهيئة المستقلة للانتخاب فإنه خلال الأيام المقبلة ستصدر البيانات حول المرشحين، حيث صدرت بالأمس لائحة الناخبين وأعداد الناخبين في الأردن الذين يخول لهم الانتخاب، والذين بلغ عددهم أكثر من 5 ملايين ناخب أردني في كافة المحافظات الأردنية.