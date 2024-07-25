الذهب يتراجع 1%تراجعت أسعار الذهب بنحو واحد في المئة، اليوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات حول موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 2377.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.6 في المئة إلى 2376.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المئة إلى 28.18 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 940.40 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 918.63 دولار.