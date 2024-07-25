أخبار اليمن : تحذير لسائقي باصات الأجرة من عدم الالتزام بخط السير

تحذير لسائقي باصات الأجرة من عدم الالتزام بخط السيردعت إدارة مرور أمانة العاصمة سائقي باصات الأجرة العاملين في خطوط سيرهم المحددة التي تمر على شارع الستين، للالتزام بالسير على أقصى الجانب الأيمن من الطريق "الخط الخدمي"، وعدم دخول الخط السريع من بدايته في تقاطع شارع تعز جنوباً وحتى جولة الجمنة شمالاً.

وأوضحت إدارة المرور في بلاغ، أن التزام باصات الأجرة بالسير على الخط الخدمي يضمن سلامتهم والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين من احتمالية خطر وقوع الحوادث، نظراً لكون باصات الأجرة يتكرر وقوفها.

وأشار البلاغ إلى مخاطر سير باصات الأجرة على الخط السريع في شارع الستين الذي تكون فيه أقصى سرعة للمركبات أعلى من المتوسطة، ومنها الوقوف المفاجئ لتحميل وتنزيل الركاب، أو التباطؤ في المسير وكذا سيرها والأبواب مفتوحة وغيرها من المجازفات التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

وأكدت إدارة مرور الأمانة، أن هذا الإجراء يأتي بناء على موجهات قيادتي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور وحرصاً على تحقيق بيئة مرورية آمنة والحفاظ على سلامة السائقين والركاب وسلامة مستخدمي الطريق والحد من المخالفات والحوادث.

ونبهت المشاة من خطر قطع الطريق السريع أو السير على جوانبه، داعية إلى الالتزام بالسير في الأماكن المخصصة لهم فوق الجسور وفي الأنفاق أسفل الطريق وذلك للحفاظ على سلامتهم من الحوادث أو إرباك حركة السير.