أخبار اليمن : ابتعدوا عن مجاري السيول.. الأرصاد يحذّر

ابتعدوا عن مجاري السيول.. الأرصاد يحذّرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها تدفق السيول وتساقط حبات البرد ورياح هابطة أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة، سهل تهامة ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

ويتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات المهرة، البيضاء، الضالع، أجزاء من السواحل الجنوبية، وغرب كل من الجوف ومأرب.

وأشار المركز إلى رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 60 عقدة، ورياح معتدلة إلى شديدة السرعة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح بين 20 - 30 عقدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في وادي الأجبار - صنعاء : 17.0ملم، زبيد - الحديدة : 6.1، الضالع : 3.8، صعدة : 2.7، ذي ناعم - البيضاء : 2.0ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق من المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، ذمار وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من البقاء في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد.

ودعا المواطنين والسائقين ومن لديهم أمراض صدرية في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية إلى الحيطة والحذر.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.