نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يعزي قيادة إثيوبيا في ضحايا الانهيارات الأرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن تعازيه لقيادة إثيوبيا فيما يتعلق بعواقب الانهيارات الأرضية المدمرة في البلاد.

وقال بوتين في برقية بعثها لرئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي ورئيس وزراء البلاد أبي أحمد وتم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرجو أن تتقبلا أعمق التعازي في العواقب المأساوية للانهيارات الأرضية في جنوب بلدكما".

وطلب بوتين من قيادة إثيوبيا نقل كلمات التعاطف الصادق والدعم لأسر الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للجميع المصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي وقع الاثنين في منطقة يصعب الوصول إليها في جنوب إثيوبيا إلى 257 قتيلا وقد تصل إلى 500 قتيل، حسبما أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم الخميس.