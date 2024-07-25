الإمارات ترحب بتوصل الأطراف اليمنية لاتفاق يحقق تطلعات الشعب فى الاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 10:28 صباحاً - رحبت الإمارات بتوصل الأطراف اليمنية لاتفاق حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن الخارجية الإماراتية اعتبرت - في بيان لها - أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.

وأثنت دولة الإمارات على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.