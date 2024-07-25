رئيس الشركة المتحدة ووزير الشباب والرياضة في جولة بـ «الموتوسيكل» في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 04:33 مساءً - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة بمدينة العلمين الجديدة بالدراجات النارية "الموتوسيكل".، وذلك على هامش التقاط الصورة الرسمية للبعثة البارالمبية المصرية المشاركة فى بارالمبياد باريس التى تقام فى الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر المقبل.

كان حرص الدكتور أشرف صبحي علي اصطحاب البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في بارلمبياد باريس 2024، إلى مدينة العلمين الجديدة وبحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وذلك لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري .

وأبدي وزير الرياضة سعادته بالتصميم الخاص بملابس البعثة المصرية حيث تعد المرة الأولي التي يتمً بها توحيد الزي للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس والبعثة المصرية البارالمبية .