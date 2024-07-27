نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. أنغام تطلق "برومو" لـ 11 أغنية من ألبوم "تيجي نسيب".. الكليبات تم تصويرها للمرة الأولي عربيا بأسلوب "فيجيوليزر " الأحدث عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت صوت مصر أنغام "برومو" لـ 11 أغنية من ألبومها الجديد "تيجي نسيب" والذي من المقرر طرحه في السادسة مساء غد الأحد، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقي العربية.

أغاني ألبوم تيجي نسيب



الكليبات الـ 11 من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب.

وكانت أنغام قد كشفت تفاصيل جديدة عن ألبومها "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية والذي من المقرر إطلاقه مساء يوم الأحد القادم 28 يوليو الجاري ضمن موسم صيف 2024.



كما أجابت عن المزيد من أسئلة المتابعين الفائزين بالمسابقة التي اجرتها حول تفاصيل الألبوم والتي تقتضي من الفائزين ترتيب جمل من أغاني الألبوم الجديد حيث لبت طلب لأحد الفائزين بأن يحضر أول حفلة للألبوم بالإمارات العربية ودرت قائلة:" تنورنا.. حد هيتواصل معاك".

كما أكدت أنغام في إجابة أخرى لفائز بأن هناك الكثير من الكليبات المصورة لألبوم "تيجي نسيب".

مسابقة أنغام لجمهورها

وفي أسلوب تشويقي ودعائي جديد ومميز للألبوم أقامت أنغام مسابقة عبر حسابها الرسمي علي "إنستجرام" وذلك بنشر صورة جديدة تحمل كلمات دون ترتيب من جملة لإحدى أغاني ألبومها المنتظر إطلاقه وعلقت قائلة: "أول 3 هيرتبوا كلمات الأغنية صح، هرد عليهم في أي سؤال عن الألبوم في البرودكاست".

وسبق أن أجابت أنغام بالفعل على 3 أسئلة لاول ثلاث متابعين قاموا بالترتيب الصحيح لجملة الأغنية وكانت كالتالي:

"قريبًا جدًا" عن سؤال لميعاد إطلاق الالبوم و " 12 أغنية " عن سؤال لعدد أغاني الألبوم..وأخيرًا "تيجي نسيب" كاسم لالبومها الجديد.



وكانت الإجابات الثلاث عقب ترتيب مقطع الأغنية تقول كلماته “ارجعلك روحك المطفية.. وكل مشاكلك النفيسة”.

تفاصيل ألبوم أنغام



ومن المقرر أن يشهد صيف 2024 المزيد من التميز والاختلاف في أغنيات صوت مصر خاصة مع تعاونها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العريي من شعراء وموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات لـ تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي لتكمل عناصر التشويق لألبوم خاص جدًا في مشوار أنغام، والألبوم الجديد للنجمة الكبيرة أنغام من إنتاج شركة صوت مصر.