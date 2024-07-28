اليوم.. ديانا كرزون تحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان جرش

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ديانا كرزون، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا اليوم، ضمن فعاليات مهرجان جرس للثقافة والفنون فى دورته الـ38، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.



نبذة عن مهرجان جرش



مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثقافي يُقام سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن، تأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين. ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

آخر أعمال ديانا كرزون

وكانت ديانا كرزون، قد طرحت مؤخرًا أغنية "زفة شبيك لبيك"، وهي من كلمات الشاعر رائد الشناوي، توزيع محمد القيسي.

كما طرحت ديانا كرزون، مؤخرًا أيضًا أغنية “زفة عروس”، المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.