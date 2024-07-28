نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيتن عامر تثير الجدل بملابس السجن وتحصل على "إفراج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت النجمة أيتن عامر الجدل بعد طرحها صورة تظهر خلالها بملابس السجن على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وتساءل المتابعين عن هذه الصورة خاصة بعد تدوين كلمة "إفراج" عليها، وهو الامر الذى لم تكشفه أيتن عامر خلال البوستر التي نشرته.

وحققت النجمة أيتن عامر نجاحًا من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

"مثيرة للجدل" قدمتها أيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درسًا قاسيًا فى النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التى نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتهنئة أيتن عامر على أغنيتها الجديدة ولون الموسيقى التى تقدمه، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدي البواخر النيلية مؤخرًا، وغنت خلال الحفل عددًا من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" وشاركها فى البطولة كل من، هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفى، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وغيرهم.

ابطال مسلسل جودر

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.