مهرجان العلمين الجديدة يحتفي بموسيقى بليغ حمدي في حفل الفرقة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 11:25 صباحاً - يشهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو، حفلًا موسيقيًا مميزاً تقدمه فرقة المصريين للموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يُخصّص الحفل للاحتفاء بموسيقى الموسيقار الكبير بليغ حمدي، حيث تقدم الفرقة باقة مميزة من أشهر ألحانه التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي، ومن بينها : التوبة، سواح، جانا الهوى، مالي، ع الربابة، خسارة، زي العسل، علي حسب وداد، الطير المسافر، عدوية.

تُعتبر الفرقة المصرية للموسيقى العربية هي الفرقة المركزية للموسيقى العربية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وقد تأسست في التسعينات ، وتولي قيادتها الدكتور المايسترو مازن دراز، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

قدمت الفرقة العديد من الحفلات الوطنية الهامة، منها احتفالات عيد الشرطة وعيد تحرير سيناء واحتفال ذكرى ثورة 30 يونيو. كما قدمت سلسلة حفلات شهريًا تكريمًا لكبار الفنانين، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. وتشارك الفرقة هذا العام في العديد من المهرجانات الفنية الهامة.