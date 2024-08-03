نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. هل كان لرشدي أباظة نصيب في الحب؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم السبت ٣ أغسطس ذكري ميلاد دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، الذي اشتهر بتعدد الزيجات، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والكاريزما فهو العاشق والاب الحنون والصديق المخلص.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن عدد زيجات لـ رشدي أباظة



نشأة رشدي أباظة

ولد رشدي أباظة، في 3 أغسطس 1926، من الأسرة الأباظية الشهيرة بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، فوالده عمل ضابطًا، بينما والدته إيطالية،



فكانت الرياضة هي الهواية الأولى التي امتلكها واشتهر بها، حتى أنه ترك الدراسة الجامعية من أجلها إذ التحق بكلية الطيران ثم التجارة، ولكنه تفرغ للرياضة قبل أن يتجه للتمثيل،



وتمتع بمواصفات جسدية أهلته ليكون بطلًا رياضيًا ثم نجمًا معروفا في السينما.

وزير النساء في السينما، إذ غنت له الفنانة الر احلة شادية "وحياة عينيك" في فيلم "الزوجة الـ 13"، والفنانة اللبنانية صباح أغنية "كل حب وأنت طيب"، والفنانة المصرية نجاة "دوبنا حبايبنا"، كما غنت له الفنانة الجزائرية وردة "بكرة يا حبيبي".

زيجات رشدي أباظة

تزوج الراحل رشدي أباظة 5 مرات ولكنه أنجب ابنته الوحيدة "قسمت" من زوجة أمريكية، كما تزوج من الفنانات الراحلات "سامية جمال، وتحية كاريوكا، وصباح"، ثم ابنة عمه والتي تزوجها قبل عامين من وفاته، إذ رحل يوم 27 يوليو عام 1980 عن عمر ناهز 53 عامًا.