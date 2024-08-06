ضمن النشاط الصيفي.. لقاءات أديبة وورش متنوعة للأطفال بثقافة الجيزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

عقد نادي أدب قصر ثقافة الجيزة لقاء بعنوان "التداخل بين الأجناس الأدبية"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

ناقشت د. منى حسين، رئيس نادي الأدب، بعض أنواع الأجناس الأدبية مثل القصة، القصة القصيرة، الرواية، والشعر، موضحة خصائص كل منها وكيف يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض.

وأشارت إلى تأثير الانفتاح على العالم في تطوير الأدب.

مداخلات أدبية وقصائد شعرية

أعقب النقاش فتح باب المداخلات، واختتمت الفعاليات بإلقاء قصائد شعرية تنوعت بين الفصحى والعامية، بحضور د. كرم ربيع، مدير عام ثقافة الجيزة، وعدد من الشعراء والأدباء من محافظتي الغردقة والبحر الأحمر.

ورش فنية متنوعة للأطفال

تواصلت الأنشطة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث نظمت ورشة إعداد ممثل للأطفال تحت تدريب سيف الدين محمد. كما تجدد اللقاء مع الورش الأسبوعية الخاصة بتعليم العزف على الكمان، أساسيات الغناء، فنون الباليه، والرسم بالرصاص.

مكتبة السلام تستعرض تاريخ الجيزة

أعدت مكتبة السلام لقاء بعنوان "محافظة وشعار"، تحدثت فيه ولاء زرزور عن تاريخ محافظة الجيزة وأهم معالمها السياحية. تبع اللقاء ورشة لتصميم شعار المحافظة تحت تدريب خديجة موسى.