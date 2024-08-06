أحمد سعد يروح لأحدث أغانيه "١ ٢ ٣" عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد سعد، لجمهوره ومتابعيه أغنيته الجديدة بعنوان "١ ٢ ٣"، والتي سيتم طرحها غدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

و نشر أحمد سعد، البوستر التشويقي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "استنوا أغنية ١-٢-٣ بكرة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات".

آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "سعودي وأسمر"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتفاعل معاها الجمهور بشدة وتزايدت المشاهدات حتى وصلت ل ٣٦٥ ألف مشاهدة.



تفاصيل أغنية "سعودي وأسمر"

أغنية "سعودي وأسمر" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، ألحان أحمد سعد، توزيع موسيقي كلوبيكس.



كلمات أغنية "سعودي وأسمر"



سعودي واسمر وعيونة خضرا

تتشدله من اول نظرة

و لو القمر داخله مناظرة

القمر يطلع خسران

ده سعودي واسمر وعيونه خضرا

سعودي واسمر وعيونه خضرا

شاغل كل الناس من فترة

و مين يقدر مين يستجرى

يشوف جمال عينيه وما يدوب

ده سعودي واسمر وعيونه خضرا

هو ده الحلو ده

هو ده ب سماره ده

هو ده ب جماله ده

ياما حير ناس كتير

هو ده الحلو ده

هو ده من قده ده

هو ده من زيه ده

ده اللي زيه مش كتير

سعودي واسمر ورموشه كحله

كل لما يكبر بيبان احلي

عسل عسل ماجبتوش نحلة

جمال ميوصفوش كلام

ده سعودي واسمر ورموشه كحله

سعودي واسمر ضحكته صافية

كل الجو بصحة وعافية

يدخل قلب الناس بالعافية

و كله يديلو التمام

ده سعودي واسمر ضحكته صافية

هو ده الحلو ده

هو ده ب سماره ده

هو ده ب جماله ده

ياما حير ناس كتير

هو ده الحلو ده

هو ده من قده ده

هو ده من زيه ده

ده اللي زيه مش كتير

قلبي المسكين حب سعودي

و بحبه انا هنشف علي عودي

ده هوسني وحبه مخسسني

و ياريته مقدر مجهودي

ده مطلع عيني ابو عباية

نفسي يركز حبه معايا

حبه مسهرني مغيرني

ناساني انا ايه اللي ورايا