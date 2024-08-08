طرح البرومو الرسمي لفيلم "in camera" لـ أمير المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - استعدادًا لعرضه في السينمات، طرح البرومو الرسمي لفيلم in camera بطولة النجم أمير المصري، حيث من المقرر طرحه في السينمات بـ المملكة المتحدة وأيرلندا والدول الأوروبية من يوم 13 سبتمبر المقبل، وظهر أمير المصري في التريلر لفيلم in camera، بشكل يبعث على تشويق وإثارة.

وشارك فيلم in camera قبل ذلك، في مهرجان لندن السينمائي في مسابقة Sutherland والذي أقيمت دورته من يوم 4 إلى 15 أكتوبر الماضي، حيث تدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة، ولكن يواجه سلسلة من الرفض، حتى يقرر أن يأخذ على عاتقه رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد، والذي يعتبر العمل الأول له بصفته مخرجًا، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

أحداث مسلسل مليحة

يذكر أن آخر أعمال أمير المصري، مسلسل "مليحة" والذي عُرض في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ونال إشادات واسعة من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في "السلوم"، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى "غزة" عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل "مليحة" شارك في بطولته كثير من النجوم أبرزهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.