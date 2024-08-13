لهذا السبب... فيلم "الملحد" يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم فيلم الملحد تريند محرك البحث جوجل، بسبب قرار تأجيل عرضه، وكان قد كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في الأنباء التي تتردد عن إيقاف عرض فيلم الملحد.

وقال في تصريحاته تلفزيونية له:" ترخيص الفيلم حقيقي وغير مزور وكان من المفترض العرض الجماهيري يوم 14 من الشهر الحالي".

وأضاف: "أعتقد أن في شخص اتصل بشكل شخصي مع المنتج أحمد السبكي وطلب منه تأجيل عرض الفيلم حاليا".



وتابع: "السوشيال ميديا بتلعب دور سلبي جدا في حياتنا والأسوأ أن نستجيب لها لأنها ليست الرأي العام واسم إبراهيم عيسى مشكلة كبيرة".

خالد سرحان يدافع عن فيلم الملحد

وعلى صعيد آخر، حرص الفنان خالد سرحان، على الدفاع عن فيلم الملحد الذي يشارك فيه تحت قيادة المخرج ماندو العدل، إذ يتصدر الفيلم من فترة إلى أخرى الترند بسبب تاجيل عرضه، وأحيانًا المطالبة بإلغاء عرضه.

ونشر خالد سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا يتحدث فيه عن الفيلم، قائلًا: "كلمة لمن يقف أمام هذا الفيلم.. أنت ضعيف آوي يا كابتن ومنافق".



تأجيل فيلم الملحد

كان المنتج أحمد السبكي أعلن عن تأجيل عرض فيلم الملحد، بعدما كان مقررًا عرضه، الأربعاء المقبل 14 أغسطس، رغم حصوله على إجازة رقابية من د. خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتصنيف عمري +16، تظرًا للقضية الجدلية التي يناقشها الفيلم.