نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات نيللي كريم التلفزيونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة نيللي كريم، في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها أثناء حلولها ضيفة مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، في مهرجان العلمين الجديدة،

وكشفت خلال اللقاء عن تفاصيل عملها مع الفنان كريم عبد العزيز، في مسرحية سندباد التي عرضت ضمن فعاليات المهرجان.



نيللي كريم تتحدث عن مشاركتها في مسرحية السندباد



وقالت نيللي كريم أن مشاركتها في مسرحية السندباد تعتبر أول تجربة مسرحية لها، مُعلقة: "سندباد أول مسرحية ليا، ومسرح الباليه مختلف عن مسرح التمثيل تمامًا، ومبسوطة أني بمثل مسرح مع الفنان الكبير اللي كل الناس بتحبه وأنا شخصيًا بحبه جدًا كريم عبد العزيز".

وأضافت:"المسرح مختلف أنك بتشوف نفس الناس كل يوم، وكل يوم بيكون في تجدد طول الوقت ودايمًا للأحسن، والمسرح لو أنت حبيته مش هتخاف منه، بس طبعًا الغلط الكتير مش مستحب".

وتابعت:" أنا بحب العروض الاستعراضية وكنت عايزة لو عملت مسرح تاني يكون ميوزيكال، أو فيلم استعراضي، ولكن ده مكلف شوية".

وكشفت نيللي كريم عن عدم تخوفها من العمل مع المخرجين الجدد، قائلة:" بحب أشتغل مع المخرجين الجداد لأن بيبقى عندهم حماس وعايزين يعملوا حاجة حلوة، وكلنا كنا جداد في يوم من الأيام، وأنا عملت كل حاجة كوميدي وتراجيدي وأكشن وصعيدي وتريخي، وعن السجن وعن الإدمان، على حسب مزاجي".



نيللي كريم تكشف عن رأيها بالسويشيال ميديا

وواصلت:" لما بفتح السوشيال ميديا بحس أننا محتاجين نقدم حاجات مافيهاش مشاكل ولا عنف، أنا مش مدمنة سوشيال ميديا، ولا بحب التكنولوجيا، أنا شخص بتاع جوابات وبحب الحاجات القديمة".



واستكملت:" تعاون المتحدة مع السعودية مفيد جدًا، وبشكرهم على التعاون وخروج عرض السندباد، خاصة أنه عرض متكامل وأنه تشجع الفن العربي دي حاجة جميلة أوي".



نيللي كريم تكشف عن رأيها بكريم عبد العزيز

واختتمت:" عملنا 20 عرضًا لـ السندباد في السعودية، ولما جينا مصر التذاكر خلصت ومحجوزة كل الأيام، ومن هنا حسيت أن المسرحية نجحت على مستوى الوطن العربي، وفي كيميا بيني وبين كريم عبد العزيز كبيرة، وهو مركز في شغله جدًا ولكن عنده حس كوميدي، بحبه وبحترمه وإن شاء الله إحنا مع بعض في حاجات تانية مختلفة".