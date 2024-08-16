نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمهابة إيزيس.. أوبرا عربي تتألق في الحفلات الصيفية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت فرقة أوبرا عربي استعراضًا فنيًا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن الحفلات الصيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الإسكندرية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد الفعالية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وجمهور غفير بالمسرح.

فقرات استعراضية مميزة من فرقة أطفال أوبرا عربي

وبمشاركة فرقة أطفال أوبرا عربي، استهلت الفرقة الحفل بفقرات استعراضية مميزة، بقيادة الفنان محمد مصطفى. تنوعت الفقرات بين الاسكتشات المأخوذة من الأفلام والمسلسلات المصرية، وكذلك المسرحيات والأغنيات التراثية بعد تجديدها على مستوى اللحن والتوزيع، ومنها: "رزة"، "أما أنت جريء"، "صغيرة ع الحب"، "عامل أيه"، "يتربى في عزو"، "يا واد يا تقيل"، "حلقاتك برجالاتك"، "يا ورد على فل وياسمين" وغيرها من الفقرات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ميدلي لأفلام أحمد زكي وأغنيات طربية

وقدم الحفل ميدلي لأفلام الفنان الراحل أحمد زكي، وباقة من الأغنيات الطربية شملت: "قارئة الفنجان" غناء وليد حواش، "تعالى نلضم أسامينا" غناء لوسيندا سليمان، "بتسأل يا حبيبي" غناء هبه إسماعيل، و"اصحي يا دنيا" غناء ليان سليمان.

أنشودة "مهابة إيزيس" تدهش الحضور

اختتم الحفل بتقديم الصوليست لولوا دبور لأنشودة "مهابة إيزيس" للمرة الأولى على مسرح الأنفوشي، بأداء أبهر الحضور. الأنشودة تم تقديمها في موكب المومياوات الملكية باللغة المصرية القديمة.

حضور الشخصيات الثقافية البارزة

حضر الحفل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، سمر الوزير مدير عام المسرح، منال عبد السلام مدير عام الإقليم، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وأماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي، المخرج محمد الطايع، ولفيف من المثقفين والفنانين.

تأسيس فرقة أوبرا عربي وأنشطتها

فرقة "أوبرا عربي" تأسست عام 2014، تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي الإسكندرية، وتتكون من 25 عضوًا. تعتمد الفرقة على تقديم قوالب فنية تجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراضات بشكل جديد يحاكي فكرة العمل الأصلي.

تعد الفرقة النوعية الوحيدة المعتمدة بهيئة قصور الثقافة التي تقدم هذا اللون من الفنون وشاركت في العديد من المحافل والمهرجانات المحلية والدولية.

أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية..

العروض الفنية بالحفلات الصيفية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية.

تحفل برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بأنشطة مكثفة ومتنوعة تشمل مهرجانات مثل مهرجان العلمين في نسخته الثانية، مهرجان أهالينا، وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، إضافة إلى أنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأيضًا أنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بالإضافة إلى المسابقات الموجهة للأطفال والشباب ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع".