نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه في السينمات..تعرف على أزمات وانتقادات فيلم "الملحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم، لأزمات متعددة، منذ بداية الإعلان عن الفيلم مرورا بتحديد موعد عرضه بالسينمات، مما أدى إلى إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول معرفة تلك الأزمات، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية الأزمات التي تعرض لها فيلم الملحد.

تفاصيل أزمات فيلم “الملحد”



وجاءت أولى أزمات فيلم “الملحد”،هي مناقشة الفيلم الموضوعات المحظورة التي لا يفضل مناقشتها علنا، ومنذ إعلان المخرج محمد العدل عن انتهاء تصوير الفيلم، وتعرض من بعدها لانتقادات شديدة من الكثير من الجمهور الذين رأوا أن الفيلم يقوم بنشر أفكار الإلحاد في المجتمع. ولم تقتصر الإنتقادات على مخرج العمل فقط بل تعرض أيضا الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مؤلف الفيلم،و الفنان أحمد حاتم بطل الفيلم، والمنتج أحمد السبكي.



ومن جانب آخر، الجهات الدينية الذي اعتبرت أن الفيلم يتناول موضوعًا حساسًا يمس عقائد الناس، وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد حملات الهجوم على الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.



تأجيل فيلم "الملحد"

وكان المنتج أحمد السبكي أعلن عن تأجيل عرض فيلم الملحد، بعدما كان مقررًا عرضه، الأربعاء المقبل 14 أغسطس، رغم حصوله على إجازة رقابية من د. خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتصنيف عمري +16، تظرًا للقضية الجدلية التي يناقشها الفيلم.

تعليق المخرج محمد العدل على تأجيل فيلم "الملحد"

وعلق المخرج محمد العدل على قرار تأجيل عرض فيلم الملحد مرة أخرى بالأدلة والصور، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مشيرًا أن الفيلم صالح للعرض من قبل الرقابة.

وأضاف:" بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف و المنتج أحمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءً علي هذا الترخيص..و رجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة وده ينفي تمامًا الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم … ومرفق مع البوست صورة الترخيص وصورة إجازة الرقابة للسيناريو .. اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الاخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر والتوضيح.. وده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الاسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلًا أو آجلًا".

وكتب محمد العدل:" بعتذر لكل اصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد.. العرض مش هيتعمل في ميعاده.. والفيلم مش هينزل في ميعاده.. والحقيقة معرفش ليه … الاجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية … الفيلم جاهز للعرض.. وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح الوان و الرقابة اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات".

أحداث فيلم "الملحد"





و تدور أحداث فيلم “الملحد” حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال فيلم “الملحد”



ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي.