سري النجار يعود للتمثيل بعد غياب 15 عامًا من خلال فيلم "سينما منتصف الليل"

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أحمد جودة - القاهرة -

بعد غياب استمر نحو 15 عامًا، يعود الفنان سري النجار، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الساحر"، إلى الساحة الفنية من جديد. كان آخر ظهور له في مسلسل "مخاوي الذيب" الذي عُرض عام 2009.

وقد اختار النجار العودة إلى التمثيل من خلال السينما، حيث سيشارك في فيلم روائي طويل بعنوان "سينما منتصف الليل"، من إخراج مازن لطفي.

الإعلان عن الفيلم والكشف الأبطال

كشف المخرج مازن لطفي عن بوستر فيلم "سينما منتصف الليل"، والذي تضمن مفاجأة كبيرة بوجود اسم سري النجار ضمن فريق العمل. يعد هذا الفيلم الأول للفنان سري النجار منذ غيابه عن الساحة الفنية بعد فيلم "ديل السمكة" عام 2003، والذي قدم فيه دور "سيد البطش حسونة".

حبكة الفيلم وإعلان التريلر الأول

في التريلر الأول للفيلم الذي أطلقه مازن لطفي، يظهر أحد أبطال الفيلم وهو يروي معاناته مع الكوابيس الليلية، والتي تقوده إلى فكرة تدوين تلك الكوابيس وتحويلها إلى قصة فيلم.

يجسد هذا الفيلم تجربة جديدة ومثيرة للفنان سري النجار، الذي كان قد قدم دور "حمودة" في فيلم "الساحر" عام 2002، بجانب الفنان محمود عبد العزيز ومنة شلبي.

مسيرة فنية قصيرة ولكن مميزة

بدأ سري النجار مسيرته الفنية عام 1999 في فيلم "جنة الشياطين" مع الفنان محمود حميدة والفنانة لبلبة.

وعلى مدار مشواره الفني، شارك في 7 أعمال فنية فقط، تضمنت 5 أفلام سينمائية ومسلسلين، قبل أن يختفي عن الأنظار لفترة طويلة.

سري النجار

عودة إلى الأضواء عبر السوشيال ميديا

عاد اسم سري النجار للتداول مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين، عندما انتشرت صور جديدة له برفقة ابنته، حيث ظهر بشعر طويل ومظهر مختلف عن السابق. لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا، واستعاد الجمهور ذكرياتهم مع دوره في فيلم "الساحر"، حيث جسد شخصية حمودة، الجار الذي وقعت ابنة الساحر، التي أدت دورها منة شلبي، في حبه سرًا.

أبطال فيلم "سينما منتصف الليل"

إلى جانب سري النجار، يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم مصطفى خيار، محمد أدهم، محيي ضرغام، ومحمد شوقي. يشاركهم البطولة رغدة جلال، ناجي شحاتة، مريم حاتم، هشام زكري، لوجين خالد، نهال أبو زيد، رضوى حجازي، وائل العوني، رفا الخطيب، الفيلم من تصوير مازن لطفي، وموسيقى بيتر نيرمر، ومن تأليف وإخراج مازن لطفي.