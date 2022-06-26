نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات الدفع الرباعي..تويوتا سيكويا 2023 الجديدة بمواصفات وأسعار خيالية في الدول العربية في المقال التالي

تأتي سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة عن سيارتها العائلية سيكويا 2022 الجيل الثالث من سيارات الدفع الرباعي، مما أثار جدلاً بين عشاق السيارات والمطلعين على الصناعة لأن السيارة تم الكشف عنها سابقًا والجميع حريصون على معرفة المزيد عن مواصفاتها. تتميز بالعديد من المواصفات والميزات عالية الجودة، وقد تم تصنيفها على أنها مركبة متعددة الأغراض لأنها تنتمي إلى المرافق الرياضية مركبات، فهي تتمتع بقدرات عالية الجودة ومحرك قوي مما يجعلها من أفضل الخيارات للشباب كما أن لها مظهر جريء ومميز للغاية أفضل أنواع السيارات للطرق الصحراوية، يمكنك معرفة المزيد عنها معنا في السطور التالية. مواصفات تويوتا سيكويا 2022 محرك تويوتا سيكويا V8 بسعة 5.7 لتر ويولد 381 حصاناً.

يُقدر الوزن الإجمالي للسيارة بـ 401 رطلاً ويتم تضمين ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

يمكن القيام بجميع أشكال القيادة باستخدام هذا المحرك.

تعمل بقوة 381 حصاناً حيث أن لديها 8 سلندرات في محرك 5700 سم مكعب.

يبلغ طول تويوتا سيكويا 5209 ملم في الطول و 2029 ملم في العرض و 1955 ملم في الارتفاع.

يبلغ طول قاعدة عجلاتها 3098 ملم.

تزن السيارة ما بين 2721 و 3311 كجم إجمالاً.

متوفر في مجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك الأبيض الفائق والأخضر والرمادي المعدني. تويوتا سيكويا 2023 المميزات بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز أبواب السيارة بألواح تمنع الضوضاء التي يمكن أن تزعج الركاب أثناء القيادة. بدون الحاجة إلى استخدام اليد يعمل نظام hayloft في السيارة بفتحة كهربائية. عجلات السيارة مغطاة بالكروم مما يسمح لها بالمرور على التضاريس الوعرة والانعطافات الصعبة بسهولة. فيما يتعلق بحجم العجلة تتوفر السيارة بحجم 22 بوصة تقريبًا. تتمتع السيارة بنظام تقني متطور يتحكم في دوران العجلات مما يجعل من الممكن التحكم بسهولة في تغيير المسار والانحدار الحاد. أسعار سيارة تويوتا سيكويا 2023 بدأ سعر سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كليًا في السعودية من 199،000 ريال سعودي. يكلف 257.100 درهم إماراتي ويتم طرحه في دولة الإمارات العربية المتحدة. يبدأ سعره في قطر 254855 ريال قطري أما في الكويت فقد وصل إلى 2170 دينار كويتي. وهي متوفرة في البحرين بـ 26.390 دينار بحريني وفي سلطنة عمان بـ 26.929 ريال عماني وفي مصر بـ 1.000.000 جنيه. عمر شويل - جدة أفضل سيارات الدفع الرباعي..تويوتا سيكويا 2023 الجديدة بمواصفات وأسعار خيالية في الدول العربية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل سيارات الدفع الرباعي..تويوتا سيكويا 2023 الجديدة بمواصفات وأسعار خيالية في الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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