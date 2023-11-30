النشاط الصناعي في الصين ينكمش لثاني شهر على التوالي

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:16 مساءً - وكالات _ انكمش النشاط الصناعي في الصين لثاني شهر على التوالي خلال نوفمبر تشرين الثاني، في إشارة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لم يخرج من أزمته حتى الآن وقد يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي القوي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.4 الشهر الجاري، مقابل 49.5 في أكتوبر تشرين الأول، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 49.7.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول عند 50.2 في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 50.6 في أكتوبر تشرين الأول.

وتفصل القراءة عند مستويات 50 حاجز النمو عن الانكماش.

ووفقاً للبيانات، واصلت ثقة الشركات تحسنها وسط تسجيل مؤشر توقعات أنشطة التشغيل والإنتاج في القطاع الصناعي مستويات 55.8، على الرغم من تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة والإنتاج.

أما على مستوى القطاع غير الصناعي، طغى الضعف في الصناعات الخدمية على قوة قطاع التشييد.

وبالرغم أن بيانات النمو الاقتصادي في الصين جاءت أفضل من التوقعات في الربع الثالث، فإن البيانات الاقتصادية كانت متفاوتة، بما يشير إلى هشاشة الاقتصاد الأوسع نطاقاً.