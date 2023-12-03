مال وأعمال

الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:18 صباحاً - دوت الخليج – شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، متمنيا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي.

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كما تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ “كوب 28”.

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السيسي ومحمد بن زايد وملك الأردن
السيسي ومحمد بن زايد وملك الأردن

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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