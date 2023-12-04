الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق مع صعود الدولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:14 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب بعد أن صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق يوم الاثنين، لكنها ظلت فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي مدعومة بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي المصري الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2062.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2082.40 دولار.

ومن بين الأسباب الرئيسية وراء تراجع الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب فوق ثلاثة بالمئة تقريبا إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار وسط تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة الذي قال إنه لا تفكير حاليا في خفض أسعار الفائدة.

ومن الممكن أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة أيضا على توقعات أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 25.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.6% إلى 974.12 دولار، وهبط البلاتين 1.3% إلى 920.39 دولار.