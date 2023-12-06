مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تشتري 180 ألف طن من القمح في ممارسة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 180 ألف طن من القمح في ممارسة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، مشتري الحبوب الحكومي، يوم الثلاثاء إنها اشترت 180 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

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وأضافت الهيئة أن الشراء يشمل 60 ألف طن من القمح الأوكراني بنظام السداد عند المعاينة و120 ألف طن من القمح الروسي بنظام السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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