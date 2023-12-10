رئيس كوب28 يدعو المشاركين للعمل بسرعة أكبر لتسوية الاختلافات

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:15 مساءً - – دعا سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) يوم السبت الدول المشاركة في المحادثات الجارية في دبي إلى تسريع وتيرة عملها للتوصل إلى اتفاق نهائي، قائلا إن مجالات الاختلاف أكثر من الاتفاق حاليا.

وأضاف جابر أمام الجلسة العامة “هناك بعض التحرك الإيجابي على المستوى السياسي، ونحتاج لتوجيه ذلك الزخم لتسريع العمل الفني”.

واستطرد قائلا “مع ذلك، لا تزال هناك مجالات اختلاف أكثر من الاتفاق. إن الفرصة تتضاءل أمام سد الفجوات”.