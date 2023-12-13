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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أفولون الإيرلندية تطلب شراء 100 طائرة من إيرباص بنحو 13… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – قدمت شركة أفولون الإيرلندية لتأجير الطائرات طلبا لشراء 100 طائرة إيرباص إضافية من طراز A321 neo وأعلنت نيتها طلب 40 طائرة بوينج من طراز 737 MAX، وفق ما أعلنت الشركتان المصنّعتان للطائرات الثلاثاء.
وقالت مجموعة إيرباص الثلاثاء إن أفولون طلبت 100 طائرة من طراز A321neo ليصل مجموع طلبياتها من هذا الطراز إلى 190 وإلى 632 من كل طرازات طائرات إيرباص.
ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لشركة أفولون آندي كرونين قوله “يعزز هذا الطلب عمليات التسليم لدينا ويعكس ثقتنا في توقعات النمو الطويل المدى للطيران”، وفق فرانس برس.
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وبحسب أحدث قائمة الأسعار التي أعلنتها مجموعة إيرباص، فإن الصفقة ستكون بنحو 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الطائرات الأربعين التي تعتزم أفولون شراءها من بوينغ 4.8 مليار دولار بحسب قائمة أسعار المجموعة.
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