مصر ترفض أية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:12 صباحاً - دوت الخليج – أعاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تأكيده موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلاً لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري.

جاء ذلك تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع.

وأشار أبو زيد، في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم، إلى أن الممارسات الإسرائيلية كافة على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للمادة 49 من اتفاقيات جنيف.

وطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.