- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الملياردير راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - وكالات – أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25% مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.
وتتولى شركة إينوس مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي وتستثمر 300 مليون دولار في النادي.
وقال النادي في بيان “كجزء من الصفقة، وافقت إينوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي”.
وأضاف “يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم”.
وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج.
ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملياردير راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.