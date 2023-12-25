الملياردير راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - وكالات – أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25% مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وتتولى شركة إينوس مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي وتستثمر 300 مليون دولار في النادي.

وقال النادي في بيان “كجزء من الصفقة، وافقت إينوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي”.

وأضاف “يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم”.

وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج.

ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.