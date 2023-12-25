مال وأعمال

الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو 814 دولارا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو 814 دولارا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 10:16 مساءً - العربية نت _ وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت خلال اجتماعها، أمس، على الاقتراحات بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 ديناراً (نحو 814 دولاراً).

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زيادة القرض الحسن إلى 15 ضعفا للراتب

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وقال مقرر اللجنة النائب، داود معرفي، إن اللجنة وافقت بالإجماع على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 أمثال إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين %10 أو %15 أو %20، أو حسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره، وفقاً لما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية.

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زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 أمثال إلى 15 مِثْلاً

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وأوضح انه “في حال سداد المديونية بالكامل، يجوز له طلب القرض مرة أخرى، على أن يكون السداد بنسبة %25″، مشيراً إلى أن الحالات القائمة عند صدور القانون سيعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة.

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وبيّن معرفي أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين في القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص، ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة، ورفعها من 130 ديناراً لتصبح 250 ديناراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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