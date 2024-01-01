مال وأعمال

إجمالي إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصل إلى 31.5…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إجمالي إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصل إلى 31.5… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ بلغ إجمالي إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي، 31.5 مليار دولار تمثل 25 في المائة من إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية في العالم، والبالغ 123.8 مليار دولار.

predco_adv_2021

وبحسب تقرير سنوي أولي لمنصة “جلوبال إس دبليو إف” التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، فإن الأداء القوي في البورصات العالمية خلال 2023، ساعد على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، البالغة 11.2 تريليون دولار.

E-Bank

وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة “وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم”، بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في 2023، ومع ذلك فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21 في المائة عنه في 2022.

BonatMisr

وقال دييجو لوبيز المدير الإداري لجلوبال إس.دبليو.إف “ربما هذا إلى نهج بالغ الحذر، إذ لا يوجد لدى هذه المؤسسات نقص في رأس المال الذي يمكن تشغيله”.

HapiSalonWhite

وتراجعت استثمارات صندوق جي.آي.سي السيادي السنغافوري، الذي سجل أكبر إنفاق بين صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، 48 في المائة خلال 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي المصري في البلاد.

zaldi

وأظهر التقرير أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها في إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية، وتسجل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40 في المائة من استثمارات صناديق الثروة السيادية.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجمالي إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصل إلى 31.5… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا