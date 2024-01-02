نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تشكل لجنة عليا لمتابعة إجراءات تداول السلع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:12 مساءً - دوت الخليج – كلف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مديري المديريات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبع، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع في نقاط البيع كافة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار 7 سلع، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وذلك لمدة 6 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

وأشار وزير التموين إلى تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتابع: وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، وممثل جهاز حماية المستهلك، وممثل شرطة التموين، وممثل المحافظة، وممثل مديرية الأمن) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى المراكز والمدن والإدارات التموينية كافة لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.

وأضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبع، والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تعرض على مجلس الوزراء، مع تأكيده تنفيذ وزارة التموين نظام معلوماتي بين اللجان المختصة يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

وأكد المصيلحي أن جميع نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وأوضح وزير التموين أن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبع بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة؛ لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.

وبدوره، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن الوزير وجه مديري المديريات بالرقابة الواعية التي تساعد على الإتاحة في السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، وتشكيل مديري المديريات مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبع للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، لافتا إلى متابعة حركة التداول والبيع لجميع حلقات التداول وفقا للفواتير المصدرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الهدف من قرار رئيس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.